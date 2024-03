PELLEGATTI A RFV, Italiano sa come incartare Pioli

FirenzeViola.it

Il giornalista sportivo Carlo Pellegatti, molto vicino alle vicende rossonere, ha parlato in diretta a Radio Firenzeviola, durante "Garrisca al Vento". Queste le sue parole sul Milan: "L'assenza di Theo pesa molto, quella di Kjaer era prevista. L'importante è che recuperi per la gara di Europa League con la Roma. Il Milan viene a Firenze cercando di fare la sua partita. Negli ultimi anni è sempre andata bene alla Fiorentina. Italiano sa come ostacolare il gioco di Pioli. I rossoneri soprattutto al Franchi hanno fatto sempre fatica negli anni precedenti".

Su Pioli e il futuro: "Secondo me verrà presa una decisione fra un mese più o meno. A sentire l'ambiente tifosi e social non lo vogliono più. Il management attende i risultati. Pioli è comunque molto concentrato e non scosso dalle voci. Dopo le parole di Cardinale "il Milan non va bene, ma andare male non significa che va bene" il Milan ha vinto 5 partite consecutive".

Su Jovic: "Non riesco ancora a capirlo. Ha segnato 8 gol, anche pesanti. Non riesce ancora a convincermi, ma magari sbaglio io".