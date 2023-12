M. ORLANDO A RFV, Monza avversario ideale per i viola

FirenzeViola.it

Ospite del pomeriggio di Radio FirenzeViola, Massimo Orlando ha parlato del prossimo avversario della Fiorentina, il Monza, e anche di quanto visto domenica nel match dei viola contro l'Hellas: "Domenica ho commentato Milan-Monza. Partita strana perché dopo tre minuti Rejnders si è inventato un super-gol, altrimenti non so come sarebbe finita perché la squadra di Palladino gioca molto bene. Però lascia tanto giocare, un punto a favore per la Fiorentina visto che troverà una squadra che non la aspetterà e basta".

E sulla prova di Lucas Beltran contro il Verona: "Il gol di Beltran è da attaccante vero, ha mostrato velocità di pensiero e di esecuzione. Poi secondo me adesso gli va data un po' di continuità in più. Sulla sua partita invece, dico che non mi ha convinto da trequartista. Diciamo che se fosse un esame lo rimanderei. In quel ruolo Bonaventura è tutta un'altra storia. Anche perché poi Beltran non ha giocato da seconda punta, ha giocato quasi da centrocampista avanzato. Sicuramente l'esperimento di domenica contro l'Hellas va a vantaggio di Italiano che ha sempre fatto capire come Nzola e Beltran facessero fatica a convivere".