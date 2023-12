LUCCHESI A RFV, Stadio? Non si può accontentare tutti

FirenzeViola.it

L'ex dirigente della Fiorentina Fabrizio Lucchesi, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio FirenzeViola iniziando dal tema stadio: "La questione è complicata e chi ci perde è soprattutto la Fiorentina - che potrebbe avere perdite economiche importanti - e i suoi tifosi. Temo che non riusciranno a trovare una soluzione che possa andar bene a tutte le parti in causa".

Si sarebbe aspettato una maggiore apertura da parte del comune di Empoli per far sì che la Fiorentina potesse giocare al Castellani?

"Non mi sorprende perché Empoli non ha la capacità per ospitare eventi come Fiorentina-Juventus, Fiorentina-Milan e via dicendo. Lo dico perché ne ho avuta la testimonianza diretta quando l'Empoli diede lo stadio per far disputare una partita al Pisa. Successero dei fatti fuori che portarono a degli scontri perché Empoli non è strutturata per ospitare eventi a rischio".

Vede soluzioni?

"Ci vogliono stadi grandi che possano reggere il carico delle doppie partite settimanali. Questo penalizza però i tifosi, perché la Fiorentina dove la porti la porti per loro è un problema".

