LUCCHESI A RFV, Ad oggi Nzola-Beltran hanno fallito

Fabrizio Lucchesi a Radio FirenzeViola

L'ex dirigente gigliato, Fabrizio Lucchesi, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola per commentare l'1-0 inferto dalla Juventus ieri alla Fiorentina: "Credo che entrambi i centravanti non abbiano ad oggi dimostrato di essere all'altezza delle aspettative. Sono stati sopravvalutati? Non lo so, però pensare che la Fiorentina possa andare nelle coppe europee con i gol di Nzola fa quanto meno strano. L'altro sta forse facendo peggio. La sconfitta di ieri, con la mole di lavoro prodotta, è impressionante: non ho mai visto la Juventus fare una partita così tanto di contenimento. Non credo che oggi alla Viola si possa contestare la mole di lavoro che viene fatta".

Come mai però Vlahovic segnava?

"E' vero che gli attaccanti da venti gol ti permettono di organizzare il reparto in sua funzione. Ma a maggior ragione va fatto adesso. Io penso che la Fiorentina sia una buona squadra quest'anno, ma non vedo un calciatore disposto a cambiare la faccia di questa squadra. Mi auguro che a gennaio, se il club sarà vicino a un range alto in classifica, ci sia la volontà di intervenire sul mercato".

