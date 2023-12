EX SIND. PRIMICERIO A RFV, Franchi? Serve buonsenso

Ascolta l'audio

Mario Primicerio e Tiberio Fossi a Radio Firenze Viola

L'ex sindaco di Firenze Mario Primicerio è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole riguardo alla questione stadio Franchi e al suo futuro restyling: "I problemi si devono risolvere insieme e non si deve andare uno contro l'altro. Le difficoltà che ha riscontrato Commisso sono le leggi e non può fare tutto quello che vuole solo perché vorrebbe e potrebbe mettere i soldi. Non è possibile che non arrivino più dei soldi che fino a poco tempo fa erano stati promessi e assicurati per le modifiche dello stadio Franchi, spero che venga trovata una soluzione il prima possibile. Lo stadio è una ricchezza della città e della squadra, fa un grande lavoro nelle partite interne della Fiorentina e spesso è fondamentale facendo la differenza.

Vedo dei segnali di speranza, ci vuole buon senso, prima inizieranno a parlare e trovarsi d'accordo, prima troveranno una soluzione per il bene di tutti e della Fiorentina. Spero che queste decisioni vengano prese adesso, poi sarà il nuovo sindaco a sistemare le cose. A chi è stato affidato il lavoro troverà la soluzione per sistemare ottimamente la struttura, se poi ci vorrà qualche milione in più spero che venga aggiunto per il bene della città e della società. Infine quello che riguarda la Fiorentina è un discorso diverso rispetto ad altre società che hanno di proprietà lo stadio perché loro hanno più libertà sulle decisioni e non devono stare alle direttive e regolamentazioni del comune, il quale non è da considerare il problema di tutta questa situazione perché il problema è a monte".