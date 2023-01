EX OSS. ACF A RFV, Jovic sta facendo peggio di Cabral

Andrea Cioni, ex osservatore per la Fiorentina in Brasile, è stato intercettato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione “Dodicesimo Uomo”. Ecco le sue parole: “In questo mese il calciomercato si sta muovendo a piccoli passi. Le ambizioni delle squadre medie mirano a calciatori che non sono top player. È un mercato di basso livello, sicuramente la Fiorentina non può rimpiangere un giocatore che va a Lecce o a La Spezia, tanto per fare un esempio”.

Da dove deve ripartire Cabral dopo un anno così duro?

“L’attacco della Fiorentina adesso ha un problema. Perché l’alternativa a Cabral è Jovic, che forse sta facendo peggio. Nel calcio contano i numeri, Cabral i gol non li fa. Poi vedi il gol col Monza e sembra Batistuta, ma i numeri che presenta oggi, dopo un anno che è arrivato, sono una bocciatura. Non ha rispecchiato le aspettative che c’erano inizialmente”.

Prosegue: “Nell’ultimo mandato di Corvino, la Fiorentina doveva mettere fieno in cascina per vendere. Non si poteva spendere, ma io in 5 anni di osservatore ho segnalato diversi nomi di cui sono fiero. Ad esempio Martinelli dell’Arsenal, di cui mi innamorai a prima vista. Quando feci la relazione tecnica a Comotto purtroppo l’Arsenal era già più avanti con la trattativa, avendo un altro potere economico. Segnalai anche Antony per sostituire Chiesa, adesso gioca allo United. In Brasile lanciano i giovani, non si fanno problemi a differenza nostra”.