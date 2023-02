DI GENNARO A RFV, Stasera vorrei vedere Castrovilli dal 1'

A poche ore da Fiorentina-Sporting Braga, l'ex viola Antonio Di Gennaro è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola: "Se in Europa le partite non si affrontano con la testa giusta si fanno figuracce e la Fiorentina ha dimostrato che può farle. Quella di stasera deve essere una preparazione per la partita di lunedì col Verona che sarà fondamentale. Spero che giochi Castrovilli perché penso abbia bisogno di fare minutaggio, contro la Juventus -gol annullato a parte- l'ho visto bene. Spero torni a buoni livelli anche Nicolas Gonzalez che negli ultimi match l'ho visto far fatica.

Un undici titolare? Non so se a questo punto convenga restringere il cerchio dei titolari. Ci sono tre competizioni e tanti acciacchi, vanno tenuti tutti caldi. Ripeto, col Verona sarà una gara decisiva. I gialloblù stanno facendo bene nelle ultime settimane. Non c'è bisogno di far crescere troppo la tensione, ma serve attenzione. La Fiorentina in campionato ha una faccia ed in coppa un'altra, sembra dottor Jekill e mister Hyde.

Se stasera può essere la partita per Bianco? Certo, i ragazzi di quella età devono giocare sempre. Guardate cosa ha fatto Gasperini all'Atalanta con Scalvini che è anche più giovane".