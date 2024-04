D. ROSSI A RFV, Italiano? Solo una cosa gli rimprovero

FirenzeViola.it

Delio Rossi a Radio FirenzeViola

Intervenuto nel pomeriggio di Radio FirenzeViola, il tecnico Delio Rossi ha parlato del momento della Fiorentina: "Calo di forma? I campionati si decidono in questo periodo. Poi si deve vedere in che condizioni è la squadra. La Fiorentina in più sta lottando su tre fronti. Forse non ha una rosa all'altezza per tre competizioni, così si spiega l'altalenanza di prestazioni. Il problema delle punte? Vlahovic era un'altra cosa. Belotti sta facendo fatica da anni, non capisco come qualcuno potesse sperare in un suo risveglio a Firenze. La differenza spesso la fanno i singoli: lo spartito va bene, il discorso è se puoi questo spartito lo dai a Mozart o al campanaro del paese".

E sul giudizio dei tre anni di Italiano a Firenze: "Faccio fatica a dare un giudizio sul lavoro degli altri. Per spiegare quello che sta succedendo farei l'esempio del matrimonio: all'inizio vedi tutte le cose positive, poi ti dà fastidio il fatto che il marito (o la moglie) russi e ha più peso questo che le altre positività. Ho l'impressione che nel calcio, soprattutto in Italia, funzioni così. Col passare del tempo si danno per scontate le positività e si dà più valore ai difetti. Penso sia successa la stessa cosa anche con il giudizio del lavoro di Italiano a Firenze. Italiano sta facendo molto bene e ha fatto crescere questa squadra. Quello che non trovo ideale in questa situazione è che tutti sanno che l'anno prossimo non sarà l'allenatore della Fiorentina. Si sarebbero dovuti comportare tutti diversamente, adesso sapendo come andrà a finire è possibile che qualche giocatore abbia perso un po' di motivazioni".

