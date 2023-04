CORRADINI A RFV: "FIORENTINA PRIMAVERA MEGLIO DELLA ROMA. SOGNO RITIRO AL V. PARK"

Fonte: A cura di Andrea Giannattasio

Giovanni Corradini, giovane centrocampista della Pro Vercelli in prestito dalla Fiorentina, dove è stato anche capitano in Primavera e con la quale ha vinto più volte la Coppa Italia di categoria, parla in esclusiva a Radio FirenzeViola in vista della finale della coppa nazionale under 19, in programma questa sera all’Arechi di Salerno tra Fiorentina e Roma.

Com'è stato il primo anno tra i professionisti?

“A livello individuale è stato difficile, non mi aspettavo questo livello in Serie C, invece è un campionato molto importante. Come squadra eravamo partiti con altri obiettivi, poi ci siamo ritrovai in zona salvezza e non è stato semplice, ma è andata bene”.

In cosa si sente cresciuto dopo un anno in C?

“A livello caratteriale. Perché stare coi grandi è molto diverso da stare con i tuoi coetanei. Senti molto di più le partite e la pressione, quindi mi sento migliorato”.

E in cosa pensa di dover migliorare?

“Sulla fase difensiva, sui contrasti, i colpi di testa... tutte queste cose”.

Stasera c’è l’ennesima finale di Coppa Italia per la Primavera viola. Per lei è più merito dell’allenatore o dei giocatori?

“La ricetta è curare sempre i dettagli, e il mister lo fa. È bravo a trasmettere a tutti l’idea di prestare sempre la massima attenzione, quest’anno poi la Fiorentina Primavera l’ho vista tante volte ed è piena di giocatori forti. Se vincono sono ancora più felice”.

Quindi questa quinta finale di fila non la stupisce?

“No, è solo che un piacere. Ho sempre pensato che potessero farcela e infatti ci sono arrivati”.

Che squadra è la Roma Primavera?

“È una squadra forte, ma la Fiorentina ha più valori. Come squadra è più completa: se stanno attenti possono farcela tranquillamente. Poi è chiaro che una finale è sempre una finale”.

Un ricordo sul gol vittoria nella finale di Venezia con la maglia viola?

“Ci ripenso spesso, è un ricordo bellissimo. Fu un’emozione forte, una delle più forti mai private. Ad oggi è il gol più importante della mia carriera; quindi, me lo tengo con me in modo bellissimo”.

Di Aquilani che ne pensa? Ha le carte in regola per allenare tra i professionisti?

“È un allenatore eccezionale sotto tutti i punti di vista, sia tecnico che umano. A me ha aiutato molto in questi due anni, sono migliorato tantissimo col suo modo di giocare. Quando andrà via dalla Primavera potrà ritagliarsi il proprio spazio in una squadra importante”.

Sente ancora qualcuno di questa Primavera viola? C'è una menzione che farebbe in particolare?

“Sono in contatto con tanti di loro da sempre, quello a cui sono un po’ più legato è Eljon Toci. È un giocatore che può ambire a livelli alti, ma così come tanti altri: Amatucci, Krastev, Kayode... tutti possono dire la loro”.

Qual è l’obiettivo per quest’estate? Fare il ritiro con la Fiorentina?

“L’obiettivo è quello, poi andare in prestito ma vedendo le richieste che ci sono. Adesso non saprei che dire”.