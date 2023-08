COLASANTO A RFV, Beltran? Sorpasso Roma difficile

FirenzeViola.it

Filippo Colasanto a Radio Firenze Viola

L'agente ed esperto di calcio argentino Filippo Colasanto è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, durante la trasmissione "Social Club" per parlare della situazione Beltran, nella cui trattativa si è inserita la Roma: "E' una situazione che stupisce anche me, anche a fronte di tutti i problemi economici che stanno attanagliando la Roma. Il giocatore ha una clausola rescissoria, costa tanti soldi perché il suo valore è indiscutibile, per questo vedo improbabile che questo inserimento si tramuti in un sorpasso".

Pensa che quindi possa essere una mossa del River per alzare il prezzo del giocatore?

"Potrebbe anche essere, ma anche qui mi ripeto: non sarebbe la Roma l'interlocutore giusto, visto i problemi economici del club capitolino. Da parte loro non capirei l'acquisto di Beltran, quando Morata non è stato preso per cifre piuttosto simili. Anche sull'inserimento del club di Premier League non mi preoccuperei più di tanto, almeno che non si tratti di una delle big, ma non mi risulta".

Cosa dovrà fare adesso la Fiorentina?

"Penso che la mossa migliore per Pradé e i dirigenti viola sia quella di uscire definitivamente allo scoperto tra oggi e domani, dire come stanno le cose e confermare l'arrivo del giocatore, che continuo a pensare possa avvenire tra domani e sabato".