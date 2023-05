CAPPELLINI A RFV, Stadio? Assurdo conservare a priori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ascolta l'audio

Stefano Cappellini a Radio Firenze Viola

Stefano Cappellini, giornalista di Repubblica, è intervenuto a "Palla al Centro" su Radio FirenzeViola commmentando innanzitutto la questione stadio: "Credo sia interesse del Governo dare una risposta che Firenze si aspetta. Poi la questione rimane che tale intervento sia calato in un meccanismo che preveda un'intesa tra club e Comune. Cioè che non sia solo uno stadio ristrutturato, ma pure una fonte di guadagno per la Fiorentina".

Che dire sulle parole di Renzi?

"Per me è inutile riaprire adesso discussioni che ti fanno perdere solo tempo. Poi sul principio sono d'accordo con Renzi, ci sono dei vincoli burocratici che molto spesso sono un grande danno... Non capisco il senso della conservazione a oltranza, perché poi finisce come per il Flaminio di Roma che è un cumulo di macerie. Non mi sembra sia uno sberleffo alla Gioconda... Se un edificio non riesce a esprimere più la sua funzione, che senso ha conservarlo? L'Italia '90 è stata la grande occasione non sfruttata, noi abbiamo realizzato degli stadi che erano già vecchi dopo pochi anni, spendendo tra l'altro un sacco di soldi. E' un po' sconsolante pensare che il prossimo giro di ammodernamenti debba essere legato per forza agli eventuali Europei del 2032".

Cosa sperare per il prossimo futuro?

"La Coppa Italia resta una preoccpazione perché ci sarà un avversario duro da affrontare, idem per la Conference perché il Basilea non va sottovalutato. Sarei già molto felice se riuscissimo a giocare due finali, sarebbe strepitoso a prescindere dai risultati. Poi l'importante è giocarle semmai al meglio delle proprie possibilità. La partita con la Samp ha dato una nuova ventata di ottimismo, perché l'impressinone adesso è che anche le seconde linee possano essere d'aiuto".