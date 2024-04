BRAGLIA A RFV, Gila pronto per una big. Occhio al Genoa

FirenzeViola.it

Simone Braglia a Radio FirenzeViola

Simone Braglia, ex portiere del Genoa dei primi anni '90, è intervenuto quest'oggi a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Viola amore mio" in vista del match di questa sera tra i Viola e il Grifone. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

C'è anche l'ipotesi Fiorentina per la panchina di Alberto Gilardino per la prossima stagione?

"Penso che Gilardino sia pronto per una grande squadra, come dimostra il lavoro svolto coi rossoblu sia l'anno passato in serie B che durante la sua prima stagione da allenatore in serie A. Tra le varie ipotesi, la Fiorentina è sicuramente tra i club che potrebbero consentirgli di coltivare le proprie ambizioni anche se non escludo che ci siano altre piazze dell'alta Serie A come Juventus che potrebbero già affidargli la panchina".

Tornando al campo, cosa deve aspettarsi la Fiorentina per la gara di oggi con un Genoa praticamente salvo?

"Il Genoa per natura è una squadra che non regala nulla e credo che venga a Firenze per fare la sua valida partita. Due giocatori in particolare: Guðmundsson e Retegui potranno mettere in difficoltà i viola che sono una squadra completamente differente da quel 19 agosto scorso quando si imposero per 4-1 a Marassi. I ragazzi di mister italiano potrebbero infatti pensare più alla Conference che al campionato".

Da ex portiere, che confronto possiamo fare tra i due estremi difensori di questa sera?

"Preferisco nettamente Terracciano e non a caso l'ho definito il terzo miglior portiere del girone d'andata. Non è un portiere spettacolare, non porta audience ma è pragmatico. Credo che molti dei risultati maturati dalla Fiorentina siano frutto delle parate del proprio estremo difensore".

