BERTI A RFV, Christensen una sicurezza. Cerofolini...

Gianluca Berti, direttore sportivo ed ex viola, ha parlato a Radio FirenzeViola durante Viola Amore Mio: "Per quello che ho visto fino ad ora a Christensen c'è poco da rimproverargli, anche nella partita contro il Lecce non sono sue le colpe per i due gol presi. Ritengo che siano ancora poco chiare le idee di gioco di Italiano in vista di questa stagione e dei molteplici impegni".

Cosa pensa di Cerofolini?

"Secondo me è un portiere che ha bisogno di giocare soprattutto perché è un giovane, di conseguenza più gioca più potrà dimostrare le sue qualità. Io gli consiglio vivamente di andare in un'altra squadra in cui ha la possibilità di giocare ed esprimersi maggiormente".

Tornando a Christensen, lo vede come possibile titolare in futuro?

"A vederlo è evidente che ha ancora bisogno di tempo per integrarsi e ambientarsi; devo dire che sembra un portiere che ti dà tranquillità tra i pali".

Lei lo prenderebbe un difensore centrale se ci fossero le possibilità?

"Io lo farei subito se fosse possibile, anche se non è una grande mossa ridursi agli ultimi giorni di mercato".

Secondo lei la Fiorentina ha buone possibilità di vincere domani sera?

"Ribaltare un risultato è sempre molto difficile soprattutto se devi vincere obbligatoriamente ma le qualità dei viola sono fuori discussione; penso che la Fiorentina possa tranquillamente passare il turno".