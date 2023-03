BAIESI A RFV, Tornare al Franchi speciale: tutto super

L'ex direttore operativo della Fiorentina, Gianluca Baiesi è intervenuto a Radio FirenzeViola. "È la prima volta che guardo la partita venendo servito e riverito. Erano parecchi anni che non mettevo piede al Franchi, è stata un'emozione speciale".

Con la vittoria è stata una serata perfetta.

"Serata da ricordare, una bella esperienza, con una partita del genere e un risultato del genere, veramente una serata perfetta".

La Fiorentina è entrata in campo e ha dato subito l'impressione di poter vincere

"Partita ottima sotto tutti i punti di vista, oltre che per l'aggressività. Vittoria strameritata della Fiorentina. C'è rammarico per i punti persi, anche vedendo i primi della classe. La squadra è forte, ha grande potenziale. Si corre per tre obiettivi, questa è una spinta per tutti: per i tifosi, per Italiano e per la squadra".

40mila spettatori al Franchi che emozione è stata?

"La gente di Firenze non tradisce mai per nessuna occasione. Quando ci sono i big match l'ambiente stadio non tradisce mai. I 40mila spettatori sono una bella prova per tutti".

Che ne pensa del nuovo stadio?

"Un progetto fantastico, in questi casi bisogna aspettare la prima pietra. Ad oggi mi sembra che la volontà principale sia quella di concludere il Viola Park, un passo straordinario per la società. I Della Valle non ho avuto più occasioni di rivederli. Ho sentito tramite Cognigni che sta bene, vive a Londra, fa ormai il pendolare tra Civitanova e Londra".

Il distacco con i Della Valle?

"Quando v'è un forte amore lo strappo è sempre duro. È stato un grande amore quello dei Della Valle, e quando ci sono passioni stravolgenti il distacco è sempre difficile".