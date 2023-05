AVV. ORSO A RFV, Ecco quale carta può giocarsi l'Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'avvocato Federico Orso è intervenuto durante il programma "Scanner" su Radio Firenzeviola a cura di Giulio Dini, per parlare di razzismo nel calcio: "Il giudice sportivo si pronuncia in primo grado, dopodiché è data la possibilità ai club impugnare certe decisioni di fronte alla FIGC. Io non so se l'Atalanta abbia fatto ricorso, immagino di sì e in base a questo deciderà la corte sportiva d'appello. Non sappiamo se dietro c'è un discorso di recidiva, per il momento sappiamo ciò che ha deliberato il giudice sportivo. L'articolo 29 è quello che può giocarsi l'Atalanta in quanto esonera le società da colpe se esse hanno adottato dei modelli di organizzazione idonei a prevenire comportamenti discriminatori. Si può fare un parallelo col caso Lukaku. Il giudice sportivo della Serie A aveva deliberato la chiusura del settore in questione, poi la Juventus ha tentato la carta dell'articolo 29 e ha ottenuto la sospensione della sanzione".

Che dire sul Responsabile dell'Ordine Pubblico?

"Su questa figura non ho le idee chiare, dico solo che nell'articolo 29 c'è scritto che la società non risponde del comportamento dei propri sostenitori se, tra le altre circostanze, al momento del fatto il club ha agito per far cessare le manifestazioni di violenza. Quindi alla società è data la possibilità di esimersi se si dà una organizzazione tale da individuare un responsabile della sicurezza. Questo non vuole dire che la fanno franca tutti, ma il club può continuare a vendere biglietti per quel settore".