ACCARDI A RFV, Mercato? Interverrei sull'attacco

L'intermediario di mercato e agente FIFA Beppe Accardi è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola nel corso della trasmissione "Social Club". Ecco le sue parole: "In Italia purtroppo un allenatore deve vincere. Se non vince nel nostro paese, va sulla graticola. Noi ormai siamo diventati il Paese che non si accontenta. Italiano da quando è arrivato a Firenze ha fatto bene. I tifosi si sono riabituati ad avere un calcio di un certo livello, quello che ti permette di stare nella parte sinistra della classifica. La Fiorentina ieri sera ha creato tanto, però sembra che in questo momento la Juve sia una squadraccia. In realtà non è così".

Sugli attaccanti: "Vlahovic è di un'altra categoria rispetto a Beltran e Nzola. Vlahovic fa reparto da solo, Nzola è un ottimo attaccante, ma è arrivato a certi livelli tardi. Non è paragonabile a Vlahovic. Beltran deve ancora trovare la sua dimensione. Queste cose una squadra come la Fiorentina le paga. Loro sono degli ottimi attaccanti ma non ti fanno la differenza".

Sul mercato: "Se la Fiorentina avesse l'opportunità di investire su un attaccante di spessore allora deve farlo. Il mercato di gennaio poi è particolare, devi avere anche fortuna. Io però interverrei sul settore offensivo".

Sulla prossima gara con il Bologna: "Il Bologna è una buona squadra e che a differenza della Fiorentina vive il calcio con molte meno pressioni. Alla lunga questo paga. Sulla carta però è più forte la Fiorentina".