ITALIANO (S. STAMPA), Coro 'Fate ridere' è eccessivo

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Bologna: "Peccato, cercavamo continuità di risultati e non è arrivata, abbiamo perso una gara in una situazione in cui in passato siamo stati sempre attenti e svegli. Il risultato è pesante, per quanto fatto nel primo tempo e per l'arrembaggio finale. Il risultato è eccessivo ma bravo il Bologna, avevo messo tutti in guarda che arrivavano da risultati positivi. Peccato, ci dispiace".

Cos'è cambiato?

"In campionato non gira nulla per il giusto, c'è anche della malasorte, e non riusciamo a svoltare come fatto nelle altre competizioni. In Serie A non siamo quelli che vogliamo essere e dispiace perdere entrambe le ultime partite in casa. Dobbiamo solo lavorare, anche oggi si poteva fare di più sul risultato".

Qualcuno era stanco?

"Quando si accendono tutti i giocatori di qualità, Barak e Bonaventura, e sono al massimo le partite le indirizziamo diversamente. Oggi lì in mezzo abbiamo avuto poca qualità per rendere più fluida la manovra. Ci sta, ho voluto premiare i ragazzi. Volevamo una prestazione diversa e fare punti, l'avevamo preparata bene. Non riusciamo a cambiare classifica e guadagnare posizioni".

Come ha visto Brekalo?

"Lui è un esterno di sinistra che ama rientrare e lavorare con gli attaccanti per mandarli in porta. Mi ha detto che quella è la sua posizione e gli piace tanto, si è presentato con grande entusiasmo ed è stato giusto premiarlo. Nel forcing finale le sue qualità potevano darci qualcosa di importante. Lo spirito che ha mi piace".

Vede atteggiamenti differenti tra i match di cartello e quelli che non lo sono?

"Non siamo una squadra che sbaglia le partite in maniera netta, almeno non quest'anno. Il problema è che non riusciamo ad essere più bravi di chi ci sta davanti. E loro, meritatamente, vincono e ci battono. Sono mancanze nostre, dettagli da curare ancora meglio. Ora però bisogna solo accelerare e vincere, contro chiunque".

Siete incostanti?

"Non siamo affidabili nei risultati ma neanche nell'attenzione, a volte siamo più superficiali ed altre più attenti. Siamo non troppo distanti dal 7° posto, che potrebbe essere obiettivo in campionato. E poi in semifinale di Coppa Italia e ottavi di Conference. Siamo capaci di tutto, ma sistemiamo le lacune e miglioriamo l'andamento".

Quanto la deludono i fischi?

"Il coro 'Fate ridere' non mi trova d'accordo, è eccessivo. Rispetto l'opinione di tutti, anche quella di chi ha visto una squadra che fa ridere, ma non sono d'accordo. Amo lavorare, cercheremo di far cambiare idea alla nostra gente e di meritarci il loro affetto".

Sottil come sta?

"Ancora è a parte, in pochi giorni sarà in gruppo ma ce ne vorrà perché è fermo da tempo".