CARNASCIALI, Belotti e Nzola ok: ora avranno fiducia

L'ex viola Daniele Carnasciali ha parlato così a Tag24 dopo la vittoria della Fiorentina contro il Brugge. Queste le sue parole: "Bene aver vinto, anche in extremis, ottimo che Nzola e Belotti abbiano segnato, può dare fiducia in vista del finale di stagione, dato che quest’anno non hanno segnato molto. Anche se con qualche difficoltà è sempre una vittoria e la prendiamo per buona, anche se il ritorno sarà bello difficile. In Europa partite facili non ci sono, quindi ben venga la vittoria della Viola. Anche perche nel Bruges ci sono giocatori interessanti, non è una squadra debole".