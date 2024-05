LUCCHESI, Viola ieri poteva fare un gol in più. Italiano...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il dirigente sportivo Fabrizio Lucchesi è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.

Che idea si è fatto sulla Fiorentina?

“Poteva fare un gol in più almeno. Ha concesso qualcosina. Credo sia superiore la Fiorentina e possa arrivare in finale. Ha avuto qualche momento dove ha concesso qualcosina di troppo. Nel complesso la prova è stata positiva”.

Il fatto che l’Aston Villa potrebbe non arrivare in finale mette più pressione alla viola?

“Intanto bisogna pensare ad arrivare in finale, poi si vede. Arrivare in finale è così prestigioso e importante per il club e i calciatori che basta e avanza per avere pressione sul risultato”.

Su Italiano invece cosa pensa?

“Per dare un giudizio dobbiamo aspettare il prossimo anno che magari cambierà squadra. Per me è uno dei più bravi in Italia. Bisogna ricordare, però, che gli allenatori bravi sono quelli che vincono. Anche la Fiorentina è competitiva ma nel caso Italiano lasciasse penso si sia guadagnato un club ancora più competitivo”.

Su Arthur? Cosa deve fare la Fiorentina per impostare il prossimo anno?

“Arthur è una bella notizia e conferma che quando sei integro esce ancora di più la qualità. Per fare la Fiorentina del prossimo anno abbiamo il problema di capire chi sarà il prossimo allenatore. Difficile fare previsioni se non si sanno le idee del tecnico”.

Aquilani può essere il futuro in panchina?

“Lui ha allenato la primavera della Fiorentina. A Pisa, poi, ha fatto molta gavetta perché fidatevi non è un ambiente semplice. Più in generale la Fiorentina deve capire cosa vuole fare da grande. Non conosciamo nemmeno la struttura societaria. Deve ripartire tutto ed è giusto ci voglia tempo perché è avvenuta una disgrazia. Si deve partire dal programma”.

Belotti può restare?

“A gennaio la Fiorentina cercava un attaccante così. Si applica molto ed è un ragazzo d’oro. Sicuramente ci si aspettava qualche gol in più ma la rete di ieri è stata veramente alla Belotti”.