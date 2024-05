VIOLA, 10ª in Serie A considerando solo le trasferte

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo il pareggio di ieri sera tra Torino e Bologna, con i felsinei che sono la squadra con più pareggi fuori casa della Serie A, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica del nostro campionato considerando solo i punti fatti in trasferta. In questa speciale graduatoria la Fiorentina si trova al decimo posto con 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte, ottenuti in 16 partite.

La formazione di Italiano lontano dal Franchi ha segnato 17 reti e ha subito 18 gol. In testa alla classifica ci sono sempre i freschi campioni d'Italia dell'Inter con 44 punti in 17 sfide. Nove lunghezze dietro si trova il Milan, mentre al terzo posto c'è la Juventus con 29 punti ottenuti lontano dall'Allianz Stadium. Fanalino di coda di questa speciale graduatoria non è la Salernitana ma il Frosinone, che ancora non è riuscito a trionfare in trasferta.