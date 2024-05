UEFA, Anche a Euro 2024 convocabili fino a 26 giocatori

Fonte: ANSA

(ANSA) - PARIGI, 03 MAG - Potranno convocare fino a 26 giocatori le nazionali che parteciperanno agli Europei 2024. Lo ha deciso il Comitato esecutivo dell'Uefa, secondo quanto riferito da una fonte all'Afp, dando accoglienza alle sollecitazioni avanzate da alcuni commissari tecnici in vista del torneo a 32 squadre che si terrà in Germania a partite dal 14 giungo prossimo. Tutti i giocatori potranno comparire sulla scheda della squadra, e andare quindi in panchina, a differenza dell'Europeo del 2021, quando le squadre avevano rose di 26 uomini - ampliate per il covid - ma tre giocatori dovevano andare in tribuna.

Convocare 26 giocatori non sarà però un obbligo ma solo un'opportunità per chi la vorrà cogliere. Le liste definitive per Euro 2024 devono essere presentate entro il 7 giugno, sette giorni prima dell'inizio del torneo. (ANSA).