COMMISSO, Rimarrà ancora a Firenze qualche giorno

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Rocco Commisso non seguirà la squadra in Belgio per il ritorno in programma mercoledì prossimo. Il presidente viola rimarrà in questi giorni a Firenze a gestire un momento delicato anche dal punto di vista societario: niente trasferta a Brugge per Commisso che, arrivato in Italia mercoledì, ieri ha assistito alla prima partita al Franchi senza il suo amico e dirigente Joe Barone. CLICCA QUI per leggere la notizia completa.