COR.SPORT, Fiorentina: quanti gol presi in fotocopia

L’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, analizzata i tanti gol che la Fiorentina, nel corso della stagione, ha preso in modo simile al momentaneo 2-2 contro il Brugge firmato Igor Thiago. “Dal blitz di Lovric dell'Udinese a gennaio, a quello di Thiago di giovedì, - scrive il quotidiano - passando dal capitombolo di Lecce firmato Dorgu, al rigore provocato da Faraoni a Empoli, ma anche alla ripartenza presa al 94' a Bergamo e punita da Lookman. Da aggiungere a questi, anche il gol di Simeone a Ryhad, la rete di Leao a fine marzo e il rigore causato da Parisi su Ekuban. Sono otto i gol presi in situazioni davvero simili: Fiorentina in gestione del risultato e in pressione offensiva, poi qualcosa si inceppa e con due passaggi gli avversari arrivano in porta”.

Che la rete di turno arrivi per un errore individuale o per un sistema difensivo particolarmente rischioso in questi tipi di situazione impostato da Italiano, al ritorno dovranno essere evitati certi tipi di errori se si vuol passare il turno. Anche perché adesso il limite della Fiorentina lo conosce anche il tecnico del Bruges Nicky Hayen.