HELLAS, Ai tifosi: "Con la Viola alta affluenza, arrivate presto"

FirenzeViola.it

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Domenica alle 15 la Fiorentina sarà allo stadio Bentegodi per la gara con il Verona. Visto anche il gemellaggio tra le due tifoserie, la società scaligera invita i suoi tifosi ad arrivare presto perché è prevista un'alta affluenza. Ecco la nota del club:

"Hellas Verona FC informa che in occasione della gara Hellas Verona-Fiorentina, valida per la 35a giornata di Serie A TIM 2023/24, e in programma domenica 5 maggio (ore 15), i cancelli dello stadio 'Bentegodi' apriranno alle ore 13.

Vista l'alta affluenza prevista per la partita, si consiglia vivamente a tutti i tifosi gialloblù di recarsi allo stadio 'Bentegodi' in anticipo per agevolare le operazioni di ingresso all'impianto".