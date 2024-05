BONANNI, Italiano tecnico importante ma non da big

FirenzeViola.it

A TMW Radio è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni, che ha commentato le italiane in Europa: "Do 7 all'Atalanta perché è riuscita a non perdere contro una squadra importante, su un campo importante. 6,5 alla Fiorentina, ma non doveva prendere quel gol. Alla Roma 5,5, perché probabilmente gli manca un gol, come quello di Abraham alla fine. Il Leverkusen però in questo momento è più forte".

Critiche però anche a Italiano e alla sua Fiorentina.

"Credo che lui sia un allenatore importante, però quando lo si accostava a grandi squadre ho sempre creduto che sia troppo. E' un tecnico da questa fascia di squadre. Però ha già ottenuto due finali e rischia di prenderne altre due".