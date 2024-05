NAPOLI, Kvara: problema muscolare. A rischio per Firenze?

FirenzeViola.it

Possibile problema per il Napoli di Francesco Calzona. Durante l'allenamento odierno a Castel Volturno infatti, come riportato dal club partenopeo sul suo sito ufficiale, Kvaratskhelia ha svolto solo lavoro personalizzato in palestra.

Questo a causa di un risentimento muscolare che il georgiano ha accusato nella seduta di ieri. Se appare quindi molto probabile la sua assenza per la sfida di lunedì sera contro l'Udinese, sarà da capire quanto dovrà rimanere ai box. La Fiorentina osserva interessata l'evolversi della situazione visto che affronterà gli azzurri nel weekend del 18-19 maggio in un match, valido per la giornata numero 37, che potrebbe rappresentare uno scontro decisivo per la qualificazione alla prossime coppe europee.