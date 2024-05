SOTTIL, Il giocatore si opera alla spalla: la situazione

Fonte: Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fermato nel suo momento migliore, dopo il secondo gol consecutivo e l'esplosione di gioia del Franchi, Riccardo Sottil perde purtroppo l'occasione di prendersi Firenze. Il giocatore infatti ieri si è infortunato gravemente in uno scontro di gioco con Skoras, rimediando una "frattura scomposta del terzo distale della clavicola sinistra che lo terrà lontano dai campi di gioco per molto tempo", come da report viola.

Il giocatore tra l'altro, secondo quanto raccolto da Firenzeviola, si opera oggi a Firenze e, nonostante la volontà espressa dal giocatore di rientrare al più presto, i tempi di recupero sono comunque lunghi. Di sicuro non lo rivedremo in questa stagione ma già prenota un posto per il prossimo ritiro pronto ad una nuova "rinascita" come ha detto lo stesso giocatore sui social, così come accaduto nel 2021 a Cagliari e successivamente con l'ernia sempre con la Fiorentina. Un peccato dunque non poter capire una volta per tutte, solo per la sfortuna che ci ha messo lo zampino ancora una volta, il reale valore del talento viola.