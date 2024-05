CHELSEA, Pronto a pagare 50 mln per 17enne Estevao

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - Il Brasile non finisce di sfornare talenti, e dopo Endrick, già acquistato dal Real Madrid, ecco un altro super minorenne, anche lui attualmente nel Palmeiras. E' Estevao Willian, classe 2007, chiamato fino a pochi mesi fa Messinho per paragonarlo al plurivincitore del Pallone d'Oro. Poi, per non caricarlo di eccessive attese, si è deciso di chiamarlo semplicemente con il nome. Quello completo è Estevao Willian Almeida de Oliveira Gonçalves. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, compresa quella di ieri sera in cui, segnando il gol del 2-1, ha dato al Palmeiras la vittoria sul Botafogo Riberao Preto nel terzo turno della Coppa del Brasile. Nel contratto del ragazzo, valido fino al 2026, c'è una clausola di rescissione di 45 milioni di euro,e il Barcellona si sarebbe già detto disposto a pagarla, ma c'è anche chi, il Chelsea, è disposto a pagare di più partendo da una base fissa di 30 milioni di euro più bonus che porterebbero il totale a oltre 50 milioni. Cifre non avvicinabili dalle società italiane, compresa l'Inter alla quale Estevao era stato segnalato da tempo.

In ogni caso il ragazzo non lascerà il Brasile fino al compimento della maggiore età, 18 anni, così come sta succedendo con il compagno di squadra Endrick. Intanto il tecnico del Palmeiras Abel Ferreira ha lanciato un appello affinché il club non ceda alle lusinghe e quindi, almeno per ora, non venda il suo gioiello. "Vi dico ciò che penso - le parole di Ferreira -, e cioé che chiederò alla presidente Leila di non vendere questo calciatore, Lui, suo padre e il suo procuratore ci rimarranno male ma lasciate che rimanga con noi fino al 2027. Questo è un giocatore diverso da tutti gli altri che ho visto: difende, attacca, cerca sempre di essere nel vivo del gioco. E può solo progredire. Il soprannome di Messinho? Lasciamo perdere certi paragoni, ma la stoffa c'è". (ANSA).