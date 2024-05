COMMISSO, Settimana prossima tornerà negli USA

Fonte: lu.magis

Toccata e fuga per Rocco Commisso a Firenze. Il presidente della Fiorentina, arrivato ieri per godersi dal vivo l'andata delle semifinali di Conference League al Franchi e soddisfatto per la vittoria arrivata con un gol di Nzola allo scadere, è già pronto a fare ritorno a New York, negli Stati Uniti: il numero uno di Mediacom si godrà qualche giorno a Firenze ma non volerà a Brugge con il resto della squadra poiché settimana prossima farà ritorno negli US.