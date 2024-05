TMW, Benfica su Palladino: incontro nei giorni scorsi

FirenzeViola.it

Anche il Benfica pensa a Raffaele Palladino. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com, che spiega come i portoghesi negli scorsi giorni abbiano avuto un incontro con l'allenatore del Monza, per capire qual è la situazione. Palladino nelle ultime settimane ha avuto altri contatti - Fiorentina e Bologna tra le tante - ma l'idea sul futuro non è ancora maturata. Dunque non è da escludere un possibile cambio di nazione.

Sicuramente - scrive TMW - Palladino saluterà il Monza a giugno. I brianzoli quindi cambieranno tecnico, mentre rimarrà da capire cosa succederà alla dirigenza, con Galliani che potrebbe lasciare in caso dovesse arrivare una nuova proprietà.