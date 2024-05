VIDEO, "Vogliamo andare ad Atene". Belotti post Brugge

"Il sogno di tutti è arrivare ad Atene". Non si nasconde Andrea Belotti, autore del secondo gol viola nella vittoria per 3-2 contro il Brugge. Dopo il successo nella semifinale d'andata di Conference League, il centravanti parla a Sky e rimarca anche la pesantezza dei suoi gol: "So che i miei gol sarebbero importanti per la squadra, che mi mette in condizioni di esprimermi. Quando la butto dentro la soddisfazione è per me ma anche per i miei compagni. Quando un attaccante non fa gol è normale che “non stia bene”, quando abbiamo le occasioni sta a noi. Siamo chiamati in causa per questo".

Rivedi le parole di Belotti nel post partita: