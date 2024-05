COR.SPORT, Che intrecci sulla panchina viola: il punto

C'è spazio anche per il mercato nell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, in particolare per quanto riguarda il capitolo allenatore della Fiorentina. Come si legge sul quotidiano, Rocco Commisso è molto legato a Vincenzo Italiano e, in caso di vittoria della Conference League, il Patron viola potrebbe scompigliare le carte in tavola offrendo al proprio tecnico un ricco rinnovo di contratto. Solo voci per il momento però. Allo stato attuale delle cose Italiano e la Fiorentina dovrebbero comunque separarsi, con Torino e Napoli alla finestra.

In caso di addio dell'ex Spezia, scrive il Corriere dello Sport, il primo nome in lista resta quello di Raffaele Palladino, anche se non mancano le alternative. Una è quella di Alberto Gilardino, l'altra, che sta prendendo particolare quota, porterebbe ad Alberto Aquilani. Sulla scia di quanto sta facendo De Rossi a Roma, anche la Fiorentina potrebbe scegliere una vecchia gloria del passato per aprire un nuovo ciclo.