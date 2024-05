QUELLI CHE NON TI ASPETTI CI REGALANO LA VITTORIA, MA ANCORA SVARIONI DIFENSIVI

Son convinta che non ci credeva nemmeno Italiano. Ormai aveva perso il posto da titolare, non dava più sicurezza e la tifoseria bubava sempre di più alle sue prestazioni ma il destino è beffardo ed è proprio colui che non avremmo voluto più vedere in campo a sistemare la partita contro il Brugge dando alla Fiorentina la vittoria per 3-2 negli ultimissimi minuti della partita. Caro il nostro bistrattato Nzola, grazie di avere messo una pezza a questa partita che poteva portare non poche polemiche con sè visto come siamo riusciti a farci pareggiare sul 2-2.

La Viola ha cominciato col botto perché è andata in gol dopo appena quattro minuti e lo ha fatto con un altro calciatore che non raccoglie molte simpatie e che risponde al nome di Sottil. Riccardino nostro aveva aperto le danze anche domenica scorsa contro il Sassuolo e mi dispiace veramente tanto che si sia fatto una frattura scomposta alla clavicola perché, anche se in extremis, speravo potesse dare una mano alle ultime imprese viola. Questo ragazzo è sempre stato un ‘eterna incompiuta e non è fra coloro che vorrei rimanessero a Firenze, ma quando gioca bene mi pare giusto elogiarlo, come è ovvio augurargli una pronta guarigione.

Quella di ieri sera è stata la serata di “quelli che non ti aspetti” perché dopo il vantaggio messo a segno da Sottil è andato al raddoppio Belotti con un bel gol e la sua esultanza, come quella dei tifosi viola, raccoglieva gioia e sollievo, ma anche tutta la rabbia per le occasioni mancate in questi mesi. C’è da dire però che, nonostante il Brugge mi sia parso poca cosa, nonostante mi aspettassi un altro spessore da questo avversario che non prendeva gol da tempo, i belgi sono riusciti a metterci in difficoltà e ad arrivare ad un pareggio rocambolesco e scandaloso allo stesso tempo. La Fiorentina in superiorità numerica è riuscita a prendere gol in contropiede con la solita difesa alta…e li son partite le benedizioni del caso!

Giuro che non ci volevo credere e sentivo già rimbombare il coro delle invettive contro il Mister e la squadra (sinceramente qualcosina lo avrei detto pure io), contro i soliti svarioni difensivi che si ripetono e che ci possono costare cari, contro i nostri centrali che non so a cosa stessero pensando. Ero molto preoccupata perché il tempo passava ma non passava la Fiorentina che, sebbene in 11 contro 10 per oltre mezzora, non riusciva a vincere. Ma anche stavolta Italiano l’ha sfangata con la mossa Nzola, continuo a pensare che non se lo aspettasse neanche lui che l’attaccante angolano sarebbe stato l’asso vincente, aprendo prospettive interessanti per la gara della settimana prossima.

Da “quelli che non ti aspetti” a quelli che invece ti aspettavi e non sono stati determinanti e mi riferisco in particolare a Bonaventura, Arthur e Gonzalez. Diciamo che mercoledì toccherà a voi farvi belli e regalarci una prova degna di nota che ci faccia volare in finale. Resta comunque la sensazione che la Fiorentina riesca a farsi spesso male da sola, faccia errori banali complicandosi la vita anche laddove chi ha davanti non ha una forza devastante. Proprio per questo credo che la partita di ritorno la squadra viola se la possa giocare, anche se il Brugge in casa sua sarà altra cosa, se userà soprattutto la testa ricordandosi l’esperienza recente, e dolente, contro l’Atalanta.

La Signora in viola