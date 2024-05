BRUNI A RFV, Gol preso? Terracciano poteva stare più avanti

FirenzeViola.it

L'ex viola Luciano Bruni ha parlato così a"Viola amore mio", in diretta su Radio Firenzeviola, ripartendo dalla partita di domenica tra Fiorentina e Hellas Verona: "Avranno entrambe le squadre la voglia e il sogno di vincerla. Sarà una partita difficile sia per la Fiorentina che per l'Hellas. Poi bisognerà vedere se Italiano vorrà fare turnover ma per il Verona sarà una partita fondamentale. Io sarò lì a vedermela al Bentegodi: quella partita conta di più per l'Hellas ma sono sicuro che la Fiorentina preparerà comunque al meglio la sfida".

Che squadra è l'Hellas?

"La squadra è cambiata tanto a gennaio e bisogna dare dei meriti all'allenatore che è riuscito a sistemare la squadra in corsa. Senza mai lamentarsi e bisogna dargli atto di questo".

Si aspetta Nzola in campo per la Fiorentina?

"Non lo so ma sono contento sia per lui che per Belotti. Nzola è stato spesso criticato e menomale ha fatto questo gol importantissimo. La partita andava gestita meglio perché prendere gol dopo che gli altri sono rimasti in 10 non va bene. A quei livelli non puoi prendere un gol del genere. Terracciano? Poteva stare più avanti ma è tutta una questione di traiettorie. Il primo errore è stato dei difensori".

