BELOTTI, Segnali confortanti in vista del gran finale

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina in una notte sola ha ritrovato i gol dei propri centravanti, una favola quella di Nzola che ha momentaneamente messo da parte un'altra rete pesantissima come quella siglata nel primo tempo da Andrea Belotti. Il Gallo è tornato ad alzare la cresta e lo ha fatto nella partita che contava di più. Certo, è giusto rimarcare il vecchio ma sempre attuale detto che si riferisce alla singola rondine che non fa primavera, ma i segnali lanciati dall'attaccante di Italiano sono confortanti e preziosi in vista di un finale di stagione che va via via scaldandosi ogni partita di più. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento completo di FV.