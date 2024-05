BERGOMI, Gol preso? Italiano non c'entra nulla: vi spiego

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presente ieri sera negli studi di Sky Sport per commentare le partite europee delle italiane, Giuseppe Bergomi, storico difensore dell'Inter e dell'Italia, ha detto la sua sui gol presi dalla Fiorentina, in particolare il secondo dopo l'espulsione del Club Brugge: "ieri è successo che i difensori non erano concentrati. Quando ho visto Ranieri difendere davanti a Thiago anziché dietro mi sono alzato in piedi perché è un errore.

Martinez Quarta dal canto suo non marca nessuno ed è inutile, invece poteva aiutare il compagno. A Firenze sento spesso criticare Italiano per i gol subiti con la difesa alta, ma in questo caso non c’entra nulla l’allenatore: sono i giocatori che non hanno percepito il pericolo e hanno fatto un errore”.