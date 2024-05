NAPOLI, Pensa a Luis Alberto: anche Simeone nell'affare?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è alla ricerca di qualcuno che possa raccogliere l'eredità di Piotr Zielinski e il presidente Aurelio De Laurentiis, riporta La Gazzetta dello Sport, continua a pensare a Georgiy Sudakov dello Shakhtar Donetsk, valutato almeno 50 milioni di euro. Nel frattempo è tornato prepotentemente in cima alla lista degli obiettivi Luis Alberto, in rotta con la Lazio e voglioso di una nuova esperienza, magari proprio nel campionato che lo ha lanciato ad alti livelli. Il suo desiderio principale sarebbe quello di tornare in Spagna, ma vorrebbe anche lottare per qualcosa di importante e il Napoli, in Italia, potrebbe offrirglielo.

Il suo contratto è stato rinnovato e Claudio Lotito non intende fare regali, né tantomeno sconti a nessuno. Giovanni Simeone potrebbe essere inserito nell'affare e aiutare entrambe le società a far andare in porto le operazioni che al momento, è bene sottolinearlo, viaggiano comunque su binari separati.