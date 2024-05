HELLAS-FIORENTINA, Barak l'ex che ha colpito spesso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Domenica la Fiorentina sarà a Verona per la partita contro l'Hellas, per la trentacinquesima giornata di campionato. La Lega Serie A, come al solito, pubblica alcune statistiche relative alla gara:

L’Hellas Verona ha vinto 14 delle 65 sfide contro la Fiorentina in Serie A TIM (20N, 31P), solo contro il Cagliari (15) i veneti hanno ottenuto più successi nel torneo. La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime otto partite contro l’Hellas Verona in Serie A TIM (4V, 4N), vincendo tutte le tre più recenti senza subire gol; i viola non hanno mai registrato quattro clean sheet di fila contro gli scaligeri nel torneo. La Fiorentina ha vinto sette delle ultime nove trasferte contro l’Hellas Verona in Serie A TIM (1N, 1P), dopo che in altrettanti precedenti fuori casa contro i veneti nel torneo aveva ottenuto un solo successo (3N, 5P). Dopo il successo per 1-0 contro l’Udinese nell’ultimo match al Bentegodi, l’Hellas Verona potrebbe vincere due partite casalinghe di fila per la prima volta in questo campionato, l’ultima volta risale infatti all’aprile 2023. La Fiorentina ha vinto gli ultimi due match di campionato contro Salernitana e Sassuolo, solo una volta in questo campionato ha ottenuto tre successi di fila: lo scorso dicembre (il primo dei quali contro gli avversari di giornata).

La Fiorentina ha vinto 2-0 l’ultima trasferta di campionato (vs Salernitana) e potrebbe ottenere due successi esterni di fila nella stessa stagione di Serie A TIM per la prima volta dal periodo tra il febbraio e l’aprile 2023 (tre in quel caso, il primo di questi proprio contro l’Hellas Verona, il 27 febbraio 2023). Da una parte la Fiorentina (20) è la squadra che ha colpito più legni in questo campionato - meno solo del Liverpool (24) nei Big-5 tornei europei 2023/24, dall’altra nessuna ne conta meno dell’Hellas Verona nella Serie A TIM in corso (sei, al pari del Torino). La Fiorentina è la squadra che ha realizzato più gol testa in questo campionato (16), nelle ultime 20 stagioni di Serie A TIM (dal 2004/05) solo una volta i viola hanno segnato più reti con questo fondamentale: 21 nel 2005/06. Nelle ultime tre stagioni di Serie A TIM (dal 2021/22),

Lorenzo Montipò è il portiere che ha effettuato più parate (327), 133 delle quali su tiri da fuori area (altro record). Antonín Barák ha realizzato quattro gol contro l’Hellas Verona in Serie A TIM (tra cui la sua prima marcatura multipla nel torneo, il 23 dicembre 2017 con l’Udinese), solo contro il Sassuolo (cinque) ha segnato più reti nel torneo. L'Hellas Verona è anche la squadra con cui il classe ’94 ha sia giocato più match (64) che realizzato più marcature (18) nel massimo campionato (tra il settembre 2020 e l’agosto 2022).