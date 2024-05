FOTO, Bolatti ieri sera al Franchi insieme ad Osvaldo

Fonte: Giacomo A. Galassi

Presenza speciale ieri sera al Franchi, direttamente dall'Argentina. Non solo Pablo Daniel Osvaldo, ormai a Firenze da qualche giorno, ma anche l'ex centrocampista Mario Bolatti che ieri si è goduto lo spettacolo della semifinale di Conference League e si godrà anche qualche giorno nella città che lo ha ospitato per una stagione. Ecco la foto che testimonia la presenza dei due ex viola argentini: