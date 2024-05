PAZIENZA, Futuro in panchina? Vedrei bene Palladino

FirenzeViola.it

L'ex centrocampista della Fiorentina Michele Pazienza ha parlato così a Tag24 della vittoria di ieri: "Quello del 3 a 2 è un gol di un’importanza unica. Una rete che permette alla Fiorentina di andarsela a giocare in Belgio, al ritorno, con la possibilità di due risultati utili su tre. Questo darà ad Italiano enormi vantaggi, anche sulla gestione di tutta la gara. Chiaramente dovrà prepararla nel migliore dei modi, per cercare di raggiungere l’obiettivo. Questo è uno step importante, al di là di come è andata la stagione e al di là di quello che si è raggiunto”.

Sul futuro allenatore: "La scelta che ha portato la Fiorentina a prendere Italiano per la propria panchina era mossa dalla volontà di proporre un calcio moderno. Per quello si sono indirizzati verso un profilo giovane, con idee innovative. Alla fine si è rivelata una scelta azzeccata perché il mister ha portato a Firenze un calcio entusiasmante, interessante, e ha raggiunto grandi obiettivi. Credo che si possa continuare in questa direzione e scegliere di nuovo un profilo giovane. Uno di questi potrebbe essere ad esempio Palladino, che ora è a Monza, e ha fatto vedere già di avere importanti qualità. È un nome che secondo me sarebbe giusto per la Fiorentina”.