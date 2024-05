ALLEGRI, Rinvio viola-dea? Accettiamo. Prossimo anno...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenica sera alle 20:45 la Juventus sarà impegnata all'Olimpico contro la Roma. Alla vigilia della sfida contro i giallorossi il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri ha parlato, come di consueto, in conferenza stampa. Nel corso della conferenza l'allenatore livornese ha parlato anche del recupero della sfida tra Atalanta e Fiorentina. Queste le sue parole riguardo alla possibilità di giocare la sfida a fine campionato: "Fortunatamente il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo fare i punti per non interessarci di questa partita. O spostavano la Coppa Italia, o il campionato.

Non ci voleva tanto. Accettiamo. L'anno prossimo sarà peggio, tra Champions e Mondiale per club, non ci sarà un giorno. Speriamo non rimandino le partite".