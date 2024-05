NAZIONE, Verona e Fiorentina: sfida tra destini opposti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nonostante l’amicizia che c’è tra le due squadre (sia in termini di tifo, sia tra le due società) Verona e Fiorentina si presentano alla sfida di oggi ben consapevoli che dal risultato di questo pomeriggio passano destini opposti. Lo sottolinea questa mattina La Nazione, che scrive di come i tre punti permetterebbero all’Hellas di allontanare la zona retrocessione, mentre per i viola darebbero una spinta per avvicinare la Lazio e un posto per un piazzamento in Europa. Motivazioni e spunti da gemelli diversi che hanno acceso la vigilia di una trasferta che la Fiorentina vuole vivere con l’intensità giusta, magari senza trascurare uno sguardo anche alla semifinale di ritorno di Confercence di mercoledì, in Belgio. Una partita che coinvolge anche i due tecnici, seppur dalle parti opposte della barricata: Italiano che a Verona fu uno dei leader della squadra da giocatore, contro Baroni, fiorentino e cuore viola.

Una sfida nella sfida che conferisce al match un ulteriore significato ai tanti che già ha. Al Bentegodi è previsto sold-out.