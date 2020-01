DIFESA, Sondati Dell'Orco e Goldaniga, ma J. Jesus...

La Fiorentina sta piano piano stringendo su Juan Jesus, anche se come da noi scritto a più riprese c'è una distanza di circa 2 milioni tra domanda e offerta. La Roma vuole, infatti, almeno 5 milioni che però potrebbe raggiungere coi bonus: il punto, casomai, è che prima del brasiliano Iachini ha sondato tramite il club alcuni profili che conosceva dalle precedenti esperienze, ossia Edoardo Goldaniga e Cristian Dell'Orco. Su quest'ultimo c'è il muro del Lecce, mentre per Goldaniga non è convinta la dirigenza gigliata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, pertanto, continuano i contatti per Juan Jesus e, nonostante i sondaggi per gli altri due giocatori, il nome per la difesa della Fiorentina sta stringendo attorno a quello del romanista. La sensazione è che in tal senso non arriveranno novità prima dell'ultima settimana di mercato.