DE SINOPOLI A RFV, Più di 9 mila biglietti per Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Federico De Sinopoli, presidente dell'ATF, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola nella trasmissione Palla al Centro parlando della finale di Conference League il 29 maggio, facendo un punto sull'organizzazione per i tifosi viola che vorranno andare ad Atene:

"I biglietti saranno quasi il doppio rispetto a Praga, saranno poco più di 9000. Nelle ultime ore i voli low cost sono aumentati di prezzi. Per provare a vincere bisogna essere tanti, stiamo organizzando dei voli charter che non si trovano così facilmente. Bisogna anche dire che i charter costano. Dipende anche dall'avversaria: se passasse l' Olympiakos non si muoverebbero perché lo stadio si trova a pochi km di distanza, se passasse l' Aston Villa ci sono circa 50 slot bloccati dai tifosi inglesi che si libererebbero nel caso di mancato passaggio del turno. Non è semplice come cercare un pullman. Stiamo cercando di rendere i prezzi abbordabili. L'anno scorso ci furono 5 voli charter, i ritardatari sono venuti anche in macchina. Per arrivare ad Atene in traghetto è complesso. Per quanto riguarda i biglietti ci sarà la vendita dedicata prima agli abbonati".

Quale avversaria preferirebbe tra Olympiakos e Aston Villa?

"Meglio Olympiakos, credo che la Fiorentina con la testa giusta può giocarsela con tutti".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST