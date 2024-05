FIORENTINA, Come stanno i viola in vista di Atene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A dieci giorni dalla finale di Atene contro l'Olympiacos, Vincenzo Italiano sta facendo i conti per capire la condizione dei vari singoli viola in vista dell'ultimo atto della Conference League. Le ultime cinque sfide di campionato, come riportato dall'edizione odierna del Corriere Fiorentino, ha dato segnali positivi al tecnico siciliano anche se rimangono comunque delle incertezze un po' in tutti i reparti. In difesa destano preoccupazione i tre gol subiti nei primi 15 minuti delle ultime tre gare di campionato(Verona, Monza e Napoli). Come se la squadra fosse entrata in campo concentrata solo sull'Europa. In particolare, a parte l'incomprensione al Bentegodi tra Christensen e Ranieri, le ultime due reti di Rrahmani e Djuric sono state subite di testa con Martinez apparso in netta difficoltà nella marcatura. Per quanto riguarda gli esterni bene Biraghi, tornato anche al gol su punizione, e Dodo che non sembra affatto aver risentito del lungo stop per infortunio.

A centrocampo le buone notizie vengono da Arthur. Il centrocampista brasiliano sta bene ed è riuscito anche a segnare il suo primo gol in maglia viola. Le cattive nuove invece sono legate a Bonaventura. Jack, uscito acciaccato dalla sfida di Verona, è tornato in campo contro il Napoli ma ancora non sembra essere al 100%. Il reparto che porta le notizie migliori sembra essere quello offensivo, con Nzola che nell'ultimo periodo, con 2 gol e un rigore procurato, è uscito da un momento di difficoltà e rischia di mettere in difficoltà Italiano nella scelta dell'attaccante. Il Gallo infatti, nonostante il gol nell'andata delle semifinali contro il Brugge, non è riuscito a trovare continuità di gol e prestazioni. Pochi dubbi in vista di Atene sulla trequarti con Nico a destra, Beltran al centro e Kouame sulla sinistra.