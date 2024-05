VIOLA, Due facce: bene in rimonta, male l'approccio

FirenzeViola.it

Come riportato dal quotidiano La Nazione quest'oggi in edicola, la Fiorentina contro il Napoli è andata in svantaggio per la quarta partita consecutiva. Prima del gol di Rrahmani infatti erano state le reti di Djuric contro il Monza, di Vanaken a Brugge e di Lazovic al Bentegodi ad aver mandato subito in svantaggio i viola. Considerando poi che al novantesimo la Fiorentina si è trovata sotto solo contro il Verona, sembra che non tanto la gestione quanto l'approccio alla gara sia l'elemento da migliorare. E Italiano dovrà lavorarci per mettere in campo contro il Cagliari e contro l'Olympiacos una squadra pronta fin da subito per conquistare prima l'Europa e poi un trofeo.

L'altra faccia, quella positiva, della medaglia riguarda la capacità dei viola di rimanere in partita e riuscire a ribaltare il risultato. Con il 2-2 di Venerdì sera contro il Napoli infatti la Fiorentina ha ottenuto il tredicesimo punto partendo da una situazione di svantaggio, ponendosi al settimo posto in Italia in questa speciale classifica. Un dato che farà sicuramente piacere da Italiano visto che due anni fa furono solo sei i punti raccolti partendo sotto e la stagione scorsa nove.