GAZZETTA, La rinascita di Nzola. Atene nel mirino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato questa mattina dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Firenze ha scoperto M'bala Nzola. L'attaccante angolano è rinato nel momento più importante della stagione, quando arrivano le sfide decisive. Contro il Napoli addirittura, al momento della sostituzione l'ex Spezia è uscito tra una valanga di applausi del pubblico del Franchi. Gol, assist e rigori procurati nell'ultimo mese per Nzola che è stato decisivo sia all'andata che al ritorno nelle semifinali di Conference League contro il Brugge. Se in Conference era entrato in entrambe le occasioni a gara in corso, venerdì sera contro il Napoli è stato decisivo, con il destro, partendo da titolare.

Il più soddisfatto di questo cambio di rendimento dell'angolano è probabilmente Vincenzo Italiano. Il tecnico siciliano lo ha voluto a Firenze, lo ha coccolato e anche bastonato in alcuni momenti, ma tutto per farlo tornare sui suoi livelli. Per ora il numero 18 viola ha segnato 7 reti in stagione. Numeri lontani dai 15 centri dell'anno scorso in Liguria, ma il suo rendimento è in crescita e adesso arrivano due match decisivi. Prima Cagliari, per blindare un posto in Europa, poi Atene per rimanere per sempre nella storia della Fiorentina.