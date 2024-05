TUTTOSPORT, Direzione Atene: la carica di Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come sottolinea questa mattina Tuttosport, a Firenze inizia a salire la tensione per la finale di Conference League in programma ad Atene il prossimo 29 maggio. Archiviato il pareggio di Napoli, che non ha concesso ai viola l'aritmetica certezza di partecipare alla prossima edizione della Conference League, sia la squadra che i tifosi sono concentrati soprattutto sulla gara contro l'Olympiakos. Dopo la doppia delusione, prima in Coppa Italia e poi in Conference League, dello scorso anno i gigliati, come sottolineato anche da capitan Biraghi(ieri ad Imola per seguire le qualifiche della Formula 1), hanno voglia di alzare un trofeo.

Soprattutto perché quest'anno c'è una motivazione in più: dedicare la vittoria a Joe Barone. Intanto sono già 8.000, chi con i voli charter organizzati, chi con il traghetto, i tifosi viola che seguiranno la squadra in Grecia(QUI la notizia di FirenzeViola.it). Restano ancora circa un migliaio di biglietti messi a disposizione dalla UEFA, poi sarà sold out.