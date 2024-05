CAGLIARI-VIOLA, Probabile sia giovedì. Italiano gestirà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Nazione, nella sua edizione odierna, prende in esame il prossimo match della Fiorentina a Cagliari. La Lega comunicherà anticipi e posticipi nella giornata di domani, dopo la conclusione questa sera della 37° giornata di campionato. I viola sperano di sostenere la trasferta in Sardegna il prima possibile. Voci di corridoio danno come giovedì un primo giorno probabile visto che il Cagliari non ha più obblighi di contemporaneità con le altre squadre impegnate nella lotta salvezza. Se non sarà giovedì, la partita sarà calendarizzata a venerdì - scrive il quotidiano -.

Ad ogni modo, è impensabile che Italiano mandi in campo a Cagliari tutti i suoi titolarissimi. Se contro il Napoli i viola avessero vinto, senz’altro in tanti sarebbero rimasti addirittura al Viola Park. Riflessioni da fare a cominciare da questa mattina, quando riprenderanno gli allenamenti. L’impressione è che possano restare a riposo quelli da ‘maneggiare con cura’ fisicamente, ad esempio Arthur, ma anche Nico Gonzalez, Bonaventura e Belotti. La Fiorentina andrà a completarsi nei prossimi giorni, con lo stesso Christensen che spera in un’altra chance. L’obiettivo, al di là di chi giocherà, resta fare risultato contro una squadra ormai già salva, per togliere pressione alla finale e per rendere ininfluente la gara di Bergamo.