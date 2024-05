NZOLA, L'angolano si candida per un maglia da 9 ad Atene

FirenzeViola.it

Da ormai più di due anni, ovvero da quando è partito Dusan Vlahovic, la Fiorentina ha il problema di non riuscire a trovare un numero 9 che segni con continuità. Un problema reiterato a cui Italiano e si suoi sono riusciti a sopperire con il gioco e le idee, tanto che sono addirittura 18 i marcatori diversi in campionato della Fiorentina. Adesso però a dieci giorni dalla finale di Conference League contro l'Olympiacos, Vincenzo Italiano ha paradossalmente il dubbio su chi far giocare davanti. Un dubbio che probabilmente scioglierà solo alla vigilia del match di Atene perché se da una parte c'è Belotti che parte davanti nelle gerarchie ma non è al 100% per un problema muscolare, dall'altra c'è M'bala Nzola. Il centravanti angolano è rinato nelle ultime settimane dopo un periodo complicato che ormai sembra essersi messo alle spalle.

Determinante nelle due semifinali contro il Brugge(gol del 3-2 nel finale all'andata e rigore procurato al ritorno) e a segno nell'ultima di campionato contro il Napoli. L'attaccante ex Spezia si candida per una maglia da titolare, starà poi ad Italiano decidere chi sarà il numero 9. A riportarlo è il quotidiano La Nazione quest'oggi in edicola.